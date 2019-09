Freiberg: – Sterke inntrykk etter møte med Rauma-folket

innenriks

Torsdag kveld rasa store delar av fjellet Veslemannen endeleg ut etter at folk i området i fem år har måtta leve med stadige evakueringar.

Statsråden besøkte Rauma for å møte mellom anna ordførar Lars Olav Hustad, representantar frå Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) – som sorterer inn under departementet – og lokale beredskapsstyresmakter.

Han sit igjen med sterke inntrykk etter besøket. Ikkje minst etter å ha møtt innbyggarane som har vore ramma.

– Letta og glade

– Alle har ein heim dei er glade i, og heimane våre er ein stor del av liva våre. Mange menneske, inkludert meg sjølv, skjønner kva dei som bur her, har opplevd gjennom mange år med stadige evakueringar og stor uvisse. Å vere her i dag gir meg sterke inntrykk. Det er lett å merke at folk er svært letta og glade, seier Freiberg til NTB.

Han seier det òg gir ei god kjensle av at ein har hatt system for overvaking og varsling som har fungert etter hensikta.

– Det er veldig mange i ulike funksjonar på ulike plassar som har jobba over lang tid på ein heilt fantastisk måte. Ikkje minst har kommunen og ordførar Lars Olav Hustad jobba med dette på ein utmerkt måte, seier Freiberg, som òg gir ros til oppfølginga som NVE har gjort.

Viktig med overvaking

– Både dei som har vore her lokalt frå NVE, og dei som har følgt dette opp over tid, skal ha honnør for ein god jobb over lang tid, men først og fremst handlar dette om menneska som har vorte evakuerte, og som endeleg kan bli kvitt uvissa og ikkje minst sjå at husa deira framleis står igjen, seier ministeren.

NVE har fast og kontinuerleg overvaking av sju utsette fjellparti i Noreg og dessutan periodisk overvaking av ytterlegare elleve utsette stader. Freiberg meiner at tilfellet med Veslemannen viser kor viktig det er å satse på slik overvaking.

Ta med lærdommen

– Dette er definitivt ei stadfesting på kor viktig det er å satse på kartlegging og overvaking. Vi lever i ein fantastisk natur med fjell og fjordar, men vi veit òg at dette gir utfordringar, seier han.

– Kartlegging og overvaking har derfor vore viktig og kjem til å vere viktig i framtida. Vi får ta med oss lærdommen frå det som har skjedd her i Rauma, og også ta med oss det positive i at overvakinga har fungert, avsluttar Freiberg.

