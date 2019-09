Fleire uføre på bygda enn i byen

innenriks

– Denne regjeringa har jo veldig tydeleg mislykkast i å stoppe rekrutteringa til uføret. Det rammar dessverre særleg Distrikts-Noreg, som får ei samansetning av befolkninga som gjer det vanskelegare å halde oppe busetjing, seier Ap-leiar Jonas Gahr Støre til Nationen.

I eit intervju med Dagbladet i august peika kommunalminister Monica Mæland (H) på at 95 av dei 100 kommunane med lågast arbeidsløyse er i dei minst sentrale delane av landet.

Ein gjennomgang Nationen har gjort viser at det likevel ikkje betyr at fleire er i jobb på bygda.

Avisa har brukt distriktsindeksen, som rangerer kommunane etter kor store distriktsutfordringar dei har. Byane får ein høg poengsum på indeksen, medan distrikta får ein låg poengsum.

Gjennomgangen viser at det er fleire gonger så mange uføre i distriktskommunane som i byane. 46 av dei 100 kommunane med høgast del uføre, er òg blant dei 100 med lågast distriktsindeks. Berre 4 av dei 100 kommunane med høgast del uføre er blant dei 100 kommunane med høgast distriktsindeks.

Ballangen i Nordland, som snart blir slått saman med Narvik, er kommunen med høgast del uføre. Her er 24,6 prosent uføretrygda.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) meiner at det ikkje er noko klart skilje mellom bygd og by.

– For det første: Ja, det finst heilt klart kommunar i distrikta som har store utfordringar. Eg har sjølv besøkt distriktskommunar der nær éin av tre går på trygd. Det er ein moderat tendens til at delen uføre er høgare i mindre sentrale kommunar enn i meir sentrale kommunar. Men det er altså slik at delen uføre har auka noko sidan 2015, utan at distriktskommunane kjem dårlegare ut, skriv ho i ein e-post.

