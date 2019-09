Fleire kommunar tar tilbake drifta av renovasjonstenestene

innenriks

Stadig fleire kommunar har tatt tilbake den kommunale drifta av velferdstenester. No har ikkje mindre enn 109 kommunar på fastlandet og dessutan Svalbard tatt tilbake drifta av renovasjonstenester frå kommersielle aktørar, viser tala.

– Vi ser at det er ein aukande tendens til at norske kommunar vel bort kommersielle aktørar til fordel for eiga drift. Dette gir fleire fordelar som mindre byråkrati for kommunen, betre tenester for innbyggarane og meir fornøgde tilsette, seier Magnus Marsdal, leiar i Manifest Tankesmie.

Konkursane i Veireno, Renonorden og Retur AS er ei av forklaringane på at fleire kommunar rekommunaliserer.

Ein fellesnemnar for dei 110 kommunane er at dei ikkje berre har tatt over drifta mellombels etter konkursane, dei har òg vedtatt å halde fram med å drive tenestene sjølve permanent.

Blant kommunane som har tatt tilbake drifta av eigen renovasjon, er Oslo, Kragerø, Nordfjord, Solør, Fosen og Setesdal.

Framleis er det fleire interkommunale selskap som ikkje har tatt eit endeleg standpunkt til den framtidige drifta. Særleg gjeld dette i Rogaland og Sogn og Fjordane.

