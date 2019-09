Bollestad ber hundeeigarar følgje tilsynsråd

innenriks

Statsråden understrekar at Veterinærinstituttet og Mattilsynet no arbeider for å finne årsaka til sjukdommen, i samarbeid med mellom anna Noregs miljø- og biovitskaplege universitet (NMBU) og private veterinærklinikkar.

– Veterinærinstituttet har denne veka obdusert tre hundar som har døydd av sjukdommen. Dei har tatt ut prøvar for ulike undersøkingar. Endelege prøvesvar finst enno ikkje. Veterinærinstituttet har òg sendt ut spørjeskjema til hundeeigarane det gjeld, seier Bollestad til NTB.

– Eg tilrår hundeeigarar å følgje dei råda Mattilsynet har lagt ut på heimesidene sine om korleis hundeeigarar bør halde seg til det. Hundeeigarar bør avgrense nærkontakten mellom hundar og halde hundar i band, seier ho.

– Eg har bedt Mattilsynet om å halde meg orientert om saka vidare.

