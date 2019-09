Barna stemte raudgrønt

innenriks

Over 76.000 femte- og tiandeklassingar fekk stemme i Barnas valg den 26. august.

No er resultatet klart. Og konklusjonen er ein kalddusj for dei borgarlege regjeringspartia Høgre, Venstre, KrF og Frp. Samla sett får dei fire partia berre 34,7 prosent av stemmene.

Arbeidarpartiet er størst med ei oppslutning på 18,9 prosent.

– Eg trur dei fleste har fått med seg at vi mellom anna går inn for å tilby alle elevar eit skulemåltid kvar dag, slik at ingen blir hengande etter fordi dei ikkje får med seg matpakke på skulen, seier Ap-leiar Jonas Gahr Støre.

Nummer to på lista er MDG, som får 14,5 prosent av stemmene.

Høgre får ei oppslutning på 12,2 prosent, med Raudt hakk i hæl på 12,1 prosent.

Det er organisasjonen Redd Barna som står bak Barnas valg. Barnevalet vart arrangert for første gong i 2017.

– Barn frå alle fylke i Noreg har stemt, og vi har sett stort engasjement og interesse frå både barn og lærarar, seier Redd barnas generalsekretær Birgitte Lange.

