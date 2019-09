25 millionar budsjettkroner til kamp mot useriøst arbeidsliv

innenriks

Målet med løyvinga er å trappe opp kampen mot arbeidslivskriminalitet og useriøse aktørar, som driv med menneskehandel eller grov kriminalitet, eller som ikkje betaler skattar, avgifter eller lønn.

– Det er viktig at arbeidstakarane har gode og trygge arbeidsforhold. For verksemdene er det heilt avgjerande med rettferdige konkurransevilkår, seier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) til NTB.

– Det er framleis store utfordringar i utsette bransjar knytt til risiko for skadar, useriøse arbeidsforhold og a-krim, seier ho.

I 2020-budsjettet får Arbeidstilsynet 6 millionar kroner som skal gå til å styrke oppfølginga av utsette næringar, bransjar og verksemder og handheving av regelverk.

Petroleumstilsynet får 6 millionar til å styrke den delen av innsatsen som tilsynet gjer, som ikkje kan refunderast av næringa.

Samtidig blir det sett av 8 millionar kroner til norsk deltaking i det europeiske arbeidsmarknadsbyrået ELA, som det blir lagt opp til at Noreg skal delta i, frå 2020. Midlane omfattar både kontingent for deltaking i byrået og ein nasjonal ekspert frå Noreg der. I tillegg går 2 millionar til Arbeidstilsynet for å følgje opp ELA.

I tillegg vil regjeringa neste år bruke 3 millionar på etablering av eit lågterskeltilbod i ei nemnd for saker om gjengjelding på grunn av varsling.

Regjeringas framlegg til statsbudsjett for 2020 blir lagt fram 7. oktober.

