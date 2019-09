Senterpartiet kan få flest folkevalde i kommunane

innenriks

Det viser ei utrekning som Poll of polls har gjennomført, basert på meiningsmålingar i 168 kommunar.

Ifølgje utrekninga kan Senterpartiet ende opp med heile 2.699 mandat, flest av alle parti. Dette sjølv om partiet er tredje størst på meiningsmålingane, bak Arbeidarpartiet og Høgre.

– At Sp kan få flest representantar i kommunestyra samla, heng saman med at Sp står sterkt i svært mange små og mellomstore kommunar, forklarer Johan Giertsen i Poll of polls.

Dersom valresultatet blir i tråd med utrekninga, vil det vere første gong i historia at Sp hamnar øvst på pallen når det gjeld mandatfordeling. I 1993, eit anna av Sps glansår, fekk partiet 1.774 mandat i kommunestyra, medan Ap fekk nesten dobbelt så mange.

Ap får ifølgje utrekninga 2.513 mandat i årets val, medan Høgre får 1.691 og Frp 784. Både MDG og Raudt ser ut til å doble seg frå 2015-valet med høvesvis 427 og 166 mandat, medan både Venstre og KrF blir svekte betrakteleg og mistar ifølgje utrekninga rundt kvar tredje av sine folkevalde.

SV styrker seg på si side med nesten 35 prosent og kan gå frå 359 mandat i 2015 til 550 i år.

(©NPK)