SSB spår økonomisk nedtur

innenriks

I årets tredje oppdatering om konjunkturutviklinga i Noreg og internasjonalt varslar SSB om ei forverring av dei økonomiske utsiktene.

Norsk økonomi står overfor eit taktskifte, blir det åtvara om. Den internasjonale utviklinga betyr ifølgje SSB at oppgangstidene i Noreg truleg vil vere over i det kommande året.

Handelskrig og brexit truar

SSB-forskar Roger Hammersland peikar spesielt på tre forhold som bekymrar.

– Det eine er handelsspenningane. Der har vi fått ei tilspissing, og det er mogleg vi får ei ytterlegare opptrapping. Vi kan iallfall ikkje sjå bort frå det, seier Hammerland til NTB.

Bekymring nummer to er svekt økonomisk vekst internasjonalt, både i Europa og i andre delar av verda. Hammersland peikar spesielt på Tyskland, som no kan vere på veg inn i ein resesjon.

Samtidig held uvissa fram om brexit, og risikoen er framleis til stades for ei kaotisk skilsmisse der Storbritannia krasjar ut av EU utan å ha nokon utmeldingsavtale på plass.

Rentetoppen nådd

For Noregs del betyr lågkonjunkturen at rentetoppen truleg er nådd, supplerer kollega Thomas von Brasch.

– Han er nådd fordi dei internasjonale utsiktene har forverra seg. Det er interessant, for ser du på den økonomiske utviklinga her heime, så er ho ganske god. Pilene peikar oppover, seier von Brasch til NTB.

Han viser til at investeringar i petroleumssektoren og næringslivet har bidratt til å løfte norsk økonomi. Men effekten av desse investeringane er mellombels, samtidig som den internasjonale utviklinga no trekker nedover.

– Då er det ikkje lenger behov for å auke rentene her heime, seier von Brasch.

Kan få rentenedgang

Skulle kronekursen stige, kan rentenivået til og med gå ned, ifølgje SSB.

– Vi legg til grunn at kronekursen skal halde seg på dagens nivå framover, men den kan òg bli sterkare. Og blir den sterkare, kan det bli nødvendig for Noregs Bank å setje renta ytterlegare ned for å stabilisere, seier von Brasch.

Han understrekar at unormalt låge renter ikkje er noko godt teikn, sjølv om det gjer huslånet billegare.

– Det er eit teikn på at økonomien er i ulag, seier von Brasch.

Framleis økonomisk vekst

Dei oppdaterte økonomiske prognosane tyder på framleis økonomisk vekst i Noreg, både i fastlandsøkonomien og totalt. Men veksttala er noko nedjusterte samanlikna med tidlegare prognosar.

Medan bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Noreg blir venta å stige med 2,4 prosent i 2019, blir veksten spådd å falle til 2,2 prosent i 2020, 1,6 prosent i 2021 og 1,4 prosent i 2022.

SSB ventar òg at arbeidsløysa vil stige noko frå det låge nivået i dag på 3,6 prosent. Lågare etterspurnad internasjonalt vil dempe etterspurnaden etter arbeidskraft, påpeikar SSB, som reknar med at arbeidsløysa vil auke til 3,8 prosent i 2022.

Samtidig blir lønnsveksten venta å stabilisere seg etter ein periode med aukande vekst.

(©NPK)