SSB: Innvandrarbarn er meir kriminelle enn foreldra

innenriks

– Det er betydeleg høgare ratar blant innvandrarar for enkelte lovbrotstypar, som mishandling i nære relasjonar. Og betydeleg lågare for andre typar, som grovt underslag, seier rådgivar Sigmund Book Mohn i Statistisk sentralbyrå (SSB) til Aftenposten.

Ifølgje tal frå SSB har norskfødde menn i aldersgruppa 15–35 år med somalisk familiebakgrunn 4,6 gonger så høg rate for valdslovbrot. Menn med irakisk bakgrunn har 4 gonger så høg rate, talet for menn med marokkansk bakgrunn er på 3,2, for menn med tyrkisk bakgrunn er talet 2,8 og 2,4 for pakistanske menn.

Rapporten viser òg at i eit gjennomsnittleg år i perioden 2015–2017 vart 443 personar sikta for «mishandling i nære relasjoner». 185 av dei 443 var innvandrarar.

Innvandringspolitisk talsmann Jon Helgheim i Frp og nestleiar i Frp Sylvi Listhaug seier til avisa at «integrering ikke automatisk går seg til over tid».

– Det er ikkje sånn at å pøse på med pengar og tenester, slik som Noreg har vore god til, løyser problema. Vi må stille fleire krav og sjekke mykje betre om integreringstiltaka har nokon effekt, seier dei.

(©NPK)