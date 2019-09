Presseforbundet kritisk til NRKs valstunt

innenriks

NRK meiner dei ikkje har gjort noko gale ved bruk av anonyme og falske profilar i sosiale medium i TV-programmet Folkeopplysningen, som prøvde å manipulere eit skuleval på Lillestrøm.

Generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund seier til VG at ut frå ein presseetisk ståstad, er det grunn til å stille mange kritiske spørsmål til prosjektet.

– Medias einaste valuta er at ein skal ha tillit og truverd, at ein søker sanning. Her har ein eit heilt anna type prosjekt, og eg er skeptisk til om dette er ein god måte å gjere det på, seier Floberghagen.

Ho seier det er vanskeleg å svare ja eller nei på om i kva grad bruken til NRK-programmet av anonyme og falske profilar er eit brot på Ver varsam-plakaten punkt 3.10 om at skjult kamera/mikrofon eller falsk identitet berre skal brukast i unntakstilfelle.

– Eg synest ikkje det som er gjort her, er direkte samanliknbart med reglane til presseetikken om bruk av skjult identitet. Sosiale medium er plattformer som i utgangspunktet legg opp til at brukarar kan vere anonyme eller opprette kontoar med ukjent sender, skriv NRKs etikkredaktør Per Arne Kalbakk i ei melding til VG.

