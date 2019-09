Ordførar om Veslemannen: – No byrjar eg å tru at det er ein ende på alt dette

innenriks

– Vi håper jo no at eit skred vil komme, slik at vi kan setje ein stor strek over dette som har gått føre sidan 2014. Vi følgjer spent med på den vidare utviklinga, sa ordførar Lars Olav Hustad (H) til pressa utanfor rådhuset i Rauma torsdag ettermiddag.

Mykje nedbør natt til torsdag førte til ei rekke steinsprang frå fjellpartiet, som ligg i Rauma kommune i Møre og Romsdal. Regnvêret har meir enn tredobla farten i den nedre delen sidan onsdag.

Veslemannen rører seg no éin meter i døgnet i den øvre delen og 70 centimeter i døgnet i den nedre delen som er kalla Spiret.

– Det rører seg fort no, altså. Det har aldri rørt seg så raskt før, seier geolog Lars Harald Blikra i Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Ingen tog får passere

Onsdag kveld var rørslene på om lag 15 centimeter i døgnet i nedre del og rundt 30 centimeter i øvre del.

Det raude farenivået og den auka farten har ført til at ingen tog får passere i området. Raumabanen er stengd for trafikk mellom Bjorli og Åndalsnes, opplyser Bane Nor. NVE seier det er vanskeleg å spå når toga igjen kan passere gjennom dalen.

– Eg trur ikkje vi vil gi noko løyve til at tog skal køyre gjennom slik situasjonen er no, seier Blikra torsdag ettermiddag.

Evakuert for 16. gong

Farenivået for Veslemannen har vore sett til raudt, som er høgaste nivå, sidan fredag 30. august. Bebuarane under fjellpartiet vart endå ein gong evakuerte – denne gongen for 16. gong. Rørslene i fjellet har auka jamt den siste veka.

– Dei evakuerte er jo naturlegvis veldig spente, slik som alle oss andre. Dei har fått med seg den kraftige farten i fjellet. Samtidig er dei jordnære folk, og vi har alle opplevd å vere i denne situasjonen tidlegare, der vi har trudd at det skulle komme noko. Så vi får ta atterhald, understrekar ordføraren.

Blikra seier at farten held fram å auke, noko som gjer at geologane er nøydde til å vere oppmerksame heile tida.

– No håper vi berre at det fjellet skal ned, seier Blikra.

