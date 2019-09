innenriks

I vedtaket heiter det at kommunen skal heite Nesbyen frå 1. januar 2020, skriv Romerikes Blad og Hallingdølen.

No taler mykje for at Nes på Romerike framleis kan bruke namnet Nes, i og med at namnebroren har valt å bruke Nesbyen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har tidlegare sagt til Romerikes Blad at dei ikkje har noko problem med at Nes på Romerike held fram med å bruke namnet sitt viss Nes i Buskerud ønsker å byte namn.

