Gigantvogntog kan få køyre med meir last på fleire vegar

innenriks

Dette betyr at store vogntog, såkalla modulvogntog, kan få køyre på fleire vegar med meir last, melder Samferdselsdepartementet i ei pressemelding.

– Det vil gi næringslivet moglegheiter til å køyre med 10 tonn ekstra last på vesentleg fleire vegar, seier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

I pressemeldinga skriv dei òg at Vegdirektoratet nyleg har hatt på høyring forslag om å tillate 24 meter lange vogntog (lastebil med slepevogn på inntil 60 tonn) på modulvegnettet. I samband med dette har direktoratet fått i oppdrag å setje i gang eit arbeid for å gi desse vogntoga, modulvogntog 1 og 2, tilgang til tømmervegnettet.

Forslaget vil bli sendt på høyring ved årsskiftet 2019/2020.

– Fleire næringslivsaktørar har etterspurt ei slik løysing, som vil gi auka effektivitet og konkurranseevne. Endringa vil bidra til færre vogntog på vegane ved at ein kan frakte større lass over lengre strekningar per transport. Det vil auke miljøgevinsten og betre trafikktryggleik på norske vegar, seier samferdselsstatsråd Jon Georg Dale i meldinga.

Direktør for tanktransport Vidar Hauan i Tine seier at regelendringa vil føre til 27 prosent kapasitetsauke per mjølkevogntog. Han seier det vil bidra til vesentleg reduksjon av klimautslepp og lågare kostnader ved frakt av mjølk. Også NHO Mat og Drikke og Treindustrien uttaler at dei er fornøgde med planane til regjeringa.

(©NPK)