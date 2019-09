innenriks

– På denne tida i fjor fflytta vi fram den forventa produksjonsstarten på Johan Sverdrup til november 2019. Når vi no går inn i den siste etappen av prosjektet, meiner vi at det er mogleg å starte produksjonen inntil éin månad tidlegare, seier Anders Opedal, konserndirektør for teknologi, prosjekt og boring i Equinor, i ei pressemelding.

(©NPK)