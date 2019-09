Ein stor del nordmenn deltar i frivillig arbeid

innenriks

Delen har vore stabil dei siste åra, ifølgje Frivillighet Norge som står for undersøkinga.

Delen som gjer frivillig arbeid, er lågast blant dei med lågare inntekt. Deltakinga er størst blant dei med over fire års utdanning på universitet.

Deltaking i frivillig arbeid aukar med storleiken på hushaldet. Hushald med fem personar eller fleire deltar i mykje større grad i frivillig arbeid enn hushald med færre personar.

Årets undersøking viser at nordmenn har relativt låg tillit til at frivillige organisasjonar bruker pengar på formålet til organisasjonane. Det er fleire som ikkje har tillit til at pengegåver blir brukte på formålet, enn det er som har tillit.

Frivillighetsbarometeret er ei befolkningsundersøking som blir gjennomført årleg i samarbeid med Kantar.

