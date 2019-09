Dyraste løysing valt for Hordfast – stor glede i Sunnhordland

innenriks

Regjeringa går inn for at nye E39 skal krysse Langenuen mellom Jektevik i Stord kommune og Hodnanes i Tysnes kommune, som er den sørlegaste av dei skisserte alternativa.

– Hordfast er eit veldig viktig prosjekt både lokalt, regionalt og nasjonalt. Det knyter saman bu- og arbeidsregionar og reduserer reisetida med éin time. Dette vil få store positive verknader, og eg er derfor veldig glad for at valet av trasé no er på plass, seier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) i ei pressemelding.

Kunne spart milliardar

Dale presenterte den endelege løysinga på ein pressekonferanse på ferja mellom Halhjem og Sandvikvåg torsdag formiddag.

Det andre alternativet som stod att, var kryssing mellom Raunholm og Nese. Ifølgje Bergens Tidende ville dette alternativet gjort at ein kunne vente med å bygge ut ein lengre del av strekninga på Stord, noko som ville gitt milliardinnsparingar på første byggetrinn. Statens vegvesen tilrådde denne løysinga, medan fleire lokale stemmer har ønskt den sørlege kryssinga.

– Fleirtalet av kommunane ønsker seg det alternativet vi har vedtatt. Det gjeld mellom anna Stord, Tysnes og Os, som er mest påverka av planen. Det same gjer fylkesutvalet i Hordaland. Dei lokale og regionale ønska veg tungt for regjeringa og eg er glad for å finne ei løysing som dei ønsker, seier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i pressemeldinga.

Lokal jubel

Gleda over trasévalet er stor blant dei fleste lokalpolitikarane, ifølgje fleire lokale medium.

– Dette er veldig gledelege nyheiter for Stord og sunnhordlandsregionen. Vi har stått tverrpolitisk samla om sørleg kryssing på Stord, og det er jo noko så godt som heile regionen har stilt seg bak, seier Stord-ordførar Gaute Epland (Ap) til Stord24.

Dale understrekar overfor Bergens Tidende at dei framleis har ein jobb å gjere med å få ned kostnadene på gigantprosjektet Hordfast, som førebels er rekna til å koste 35 milliardar kroner, men understrekar at det siste trasévalet ikkje påverkar framdrifta i prosjektet.

– Viss ein ser det på litt lenger sikt, så er investeringsbeløpa på dei to alternativa relativt like. Då har vi valt å prioritere det sørlegaste alternativet. Dette gir størst nytte for flest folk, seier Dale.

