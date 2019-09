Valdres-saka: Høgsterett skjerper straffa – mora dømt til tre års fengsel

innenriks

14. februar vart kvinna kjent skuldig i grov mishandling, men frifunne for å ha flytta dottera i hjelpelaus tilstand. Straffa vart då sett til åtte månaders fengsel med vilkår med ei prøvetid på to år.

Høgsterett grunngir avgjerda si mellom anna med dei sterke allmennpreventive omsyna som er knytte til å sikre rettsvernet til barn.

Angelica Heggelund vart funnen død i ei hytte på Beitostølen i Valdres nyttårsaftan 2015. Obduksjonen viste at ho døydde av avmagring – eventuelt i kombinasjon med nedkjøling. Mora til jenta vart tiltalt for grov mishandling.

Dommen er den første frå Høgsterett som gjeld spørsmålet om unnlating av å skaffe nødvendig helsehjelp kan bli ramma av straffebodet mot mishandling i nære relasjonar.

Dommen gir rettleiing om straffeutmålinga i slike saker og tolkinga av skadeerstatningslova om oppreisningserstatning til etterlatne. Faren til jenta er tilkjent 125.000 kroner i oppreisningserstatning.

I grunngivinga si skriv retten at ønsket til mora var at dottera skulle bli frisk, og ho hadde i fire år hatt ansvar åleine for ein særs krevjande anorektisk dotter. Men vegen mot omsynet til rettsvernet til barn, kom desse formildande forholda likevel i bakgrunnen.

«Det er ein sentral del av foreldreansvaret at foreldre ikkje skal akseptere skadelege val som barnet gjer. Ikkje minst er det viktig i eit tilfelle som dette, der ein står overfor val gjort av eit barn som var 13 år på dødstidspunktet, og som kom av barnet sin sjukdom», heiter det.