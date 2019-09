Vaksne kan få gunstigare studielån

innenriks

Forslaget om å endre reglane i Lånekassen for at det skal bli økonomisk lettare å kombinere jobb med studiar, vil koste 41 millionar kroner, skriv Aftenposten.

– Det er godt dokumentert i to offentlege utgreiingar at økonomien er ei hindring for å ta vidareutdanning kombinert med jobb, seier kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) til avisa.

Heilt konkret foreslår regjeringa å innføre eit særskilt tilleggslån på inntil 100.000 kroner per undervisningsår til vaksne over 30 år som vil ta høgare utdanning eller fagskuleutdanning. Tilleggslån for å ta vidaregåande blir på inntil 50.000 kroner.

Studentar og elevar med barn kan få slike tilleggslån sjølv om dei er under 30 år, men då berre inntil 50.000 kroner per undervisningsår.

Den samla ramma for tilleggslån er på 200.000 kroner, halvparten for dei som skal ta vidaregåande. Reglane om ettergiving i takt med oppnådde studiepoeng og grader vil ikkje gjelde for tilleggslån, skriv Aftenposten.

Regjeringa foreslår òg å heve aldersgrensa frå 45 år til 50 år for når tilgjengeleg studielån blir redusert. Grensa for fullt tilbakebetalt studielån blir auka frå 65 år til 70 år.

