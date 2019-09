Regjeringa set tak på SFO-prisen

innenriks

Familiar med låg inntekt som bur i ein kommune med høg SFO-pris, vil tene på at det no blir sett eit tak på kor høg foreldrebetalinga skal vere.

Ein SFO-plass for første- og andreklassingar skal koste maks 6 prosent av inntekta til familien frå neste haust, fortel Venstre-leiar Trine Skei Grande.

Dessutan blir det gratis SFO for elevar som går i 5.–7. klasse og har særskilde behov.

Med innføringa av inntektsgradert betaling har Grande vunne ein delsiger i dragkampen om budsjettmidla for neste år. Venstres mål er at låginntektsfamiliar skal få gratis kjernetid i skulefritidsordninga, eller aktivitetsskulen som det òg kallast.

– Eit løft

– Dette er eit stort økonomisk løft som vi må ta trinnvis, som i barnehagen, seier Grande til NTB.

Grande håper fleire barn med innvandrarbakgrunn og frå låginntektsfamiliar får gå på SFO når prisen blir lågare. – Vi veit at SFO er viktig både for førebygging og inkludering: Det å få vere ein del av ein vennegjeng og delta på aktivitetar, seier Grande. Pristaket kostar staten 58 millionar kroner i 2020. Frå 2021, når prisreduksjonen gjeld for heile året, blir kostnaden på statsbudsjettet snautt 140 millionar kroner. Det har ikkje lykkast NTB å få svar på kor mange familiar som vil få redusert pris med den nye ordninga. Den nye ordninga med gratis SFO frå 5. trinn for elevar med særskilde behov, vil likevel gjelde rundt 1.750 elevar, ifølgje tal frå Kunnskapsdepartementet.

Store prisforskjellar

Pristaket er retta mot familiane med lågast inntekt, fortel Venstres utdanningspolitiske talsperson Guri Melby.

Ho nemner som døme ein einsleg forsørgar med ei inntekt på 500.000 kroner, som bur i ein av dei «dyraste» kommunane og betaler 44.000 kroner i året for ein SFO-plass. For denne familien blir prisen kutta til 30.000 kroner per barn, ifølgje Melby.

SFO blir i dag delvis finansiert av foreldra og delvis av kommunen, som igjen får rammetilskot frå staten. Det er likevel store forskjellar i prisen foreldra betaler, viser ei NTNU-undersøking som vart gjennomført i fjor. Det same gjeld kvaliteten på tilbodet.

– Ein skjerv i potten

Med det statlege tilskotet følgjer ei oppfordring til kommunepolitikarane:

– Dette gir kommunane større handlingsrom for å prioritere lågare pris eller bruke meir pengar på betre kvalitet. Allereie i dag ser vi at kommunar har ordningar med gratis SFO, til dømes i enkelte bydelar i Oslo, seier Melby.

– No har vi lagt ein skjerv i potten, legg Grande til.

Dei to har som mål å òg betre kvaliteten på tilbodet barna får etter skuletid. Det er eit aktuelt spørsmål for stortingsmeldinga om tidleg innsats, som regjeringa skal legge fram i haust, peikar dei på.

Kulturminister Grande trekker òg fram arbeidet med ei eiga stortingsmelding om barne- og ungdomskultur. Der vil òg kulturtilbodet på SFO bli eit tema, varslar ho.

Denne meldinga blir lagd fram neste år.

Kritisk Oslo-ordførar

Oslo-ordførar Marianne Borgen (SV) stiller seg kritisk til regjeringsforslaget.

– Endå ein gong innfører regjeringa ein særordning som ikkje fungerer. I Oslo har vi gjennomført ein modell der dette er gratis, som har vore ein suksess, seier ho.

Det er på tre punkt ho meiner tiltaket sviktar.

– For det første blir det meir byråkratiet, og for det andre kan det kan spenne bein under arbeidslinja fordi nokon som byrjar å jobbe, kan miste tilbodet. Det tredje og viktigaste er at universelle ordningar bidrar til auka tillit til velferdsstaten. Eg hadde håpt regjeringa ville lytte til suksessen i Oslo, seier Borgen.

