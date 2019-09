Pasientar er fornøgde, men vil ha meir tilgjengelege fastlegar

innenriks

Det er hovudkonklusjonen i ein rapport Folkehelseinstituttet har laga på oppdrag frå Helse- og omsorgsdepartementet.

Undersøkinga viser at 32 prosent må vente meir enn to dagar på akuttime, og 36 prosent må vanlegvis vente i meir enn ei veke på å få ein vanleg legetime. Ein av tre pasientar svarer i undersøkinga at dei sit for lenge på venterommet hos legen.

Fleire pasientar framhevar at fastlegen har for mange pasientar, at tida som er sett av til konsultasjon er kort, og at dei opplever at fastlegen som stressa.

2.029 vaksne pasientar har svart på spørjeundersøkinga i år og i fjor.

