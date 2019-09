Oslo Børs opp 0,9 prosent

innenriks

BW Offshore Limited auka mest blant dei store selskapa og hadde ein oppgang på 4,7 prosent. Med ein tilbakegang på 2,7 prosent gjorde Norwegian Air Shuttle det svakast og vart dagens tapar. Fallet kjem etter at det måndag vart kjent at Norwegian ber om utsett forfall på rundt to år for to obligasjonslån.

Energisektoren opp

Energisektoren utmerkte seg mest i positiv retning og enda med ein oppgang på 1,8 prosent. Konsumvaresektoren markerte seg den andre vegen med ein tilbakegang på 0,1 prosent.

Prisen på nordsjøolje auka med 69 cent og låg på 58,92 dollar per fat onsdag ettermiddag. Eit fat amerikansk lettolje (WTI) vart omsett for 54,82 dollar. Det er ein oppgang på 86 cent.

Onsdag styrkte krona seg med 0,4 prosent mot euroen. 1 euro kostar no 9,98 kroner. Mot amerikanske dollar styrkte krona seg med 1,1 prosent, og det inneber at 1 dollar kostar 9,06 kroner. Denne veka har krona stige 0,5 prosent mot euroen og 0,4 prosent mot dollaren.

Oppgang i USA og Europa

Den amerikanske marknaden hadde ein god start på dagen. Rundt klokka 17.30 hadde den breie indeksen Standard & Poor 500 stige 0,8 prosent, medan Dow Jones gjekk opp like mykje. Den teknologitunge Nasdaq-indeksen auka med 1 prosent i den tidlege handelen.

For dei viktigaste børsane i Europa vart det ein grei dag. I Frankfurt steig den tyske DAX-indeksen med 0,9 prosent, medan CAC 40-indeksen i Paris klatra 1,1 prosent. Ved 17.30-tida låg Londons FTSE 100-indeks an til å stige 0,6 prosent.

Nikkei-indeksen i Tokyo auka med 0,1 prosent. Hang Seng-indeksen i Hongkong enda med ein oppgang på 3,9 prosent.

(©NPK)