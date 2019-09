NRK-prosjekt om falske nyheiter kan ha påverka førehandsstemmer ved lokalvalet

innenriks

Eksperimentet gjaldt skulevalet, men kan likevel ha påverka sjølve kommune- og fylkestingsvalet.

Gjennom eit halvt år har programleiar Andreas Wahl prøvd å påverke elevane ved skulen til å stemme Senterpartiet under skulevalet. Dette partiet gjorde det dårlegast ved skulen i det førre valet, ifølgje NRK.

Wahl og programserien Folkeopplysningen oppretta falske profilar på sosiale medium og spreidde falske nyheiter.

Teddy TV har produsert NRK-programmet, men NRK har vore orientert om eksperimentet frå starten av, stadfestar prosjektredaktør Jan Egil Ådland i NRK overfor NTB.

Ådland seier at han forstår at eksperimentet provoserer.

– Dette er ikkje noko vi gjer for moro skuld. Ein del av samfunnsoppdraget til NRK er å styrke og verne demokratiet, seier han.

Kan ha gitt frå seg stemmer

Rundt 200 av elevane som var ein del av eksperimentet, kan stemme ved det faktiske kommune- og fylkestingsvalet. Ådland understrekar at det var viktig for dei å avsløre eksperimentet før sjølve valdagen.

Det har likevel vore mogleg å førehandsstemme ved kommune- og fylkestingsvalet sidan 12. august.

Ådland seier han ikkje har eksakte tal over kor mange av elevane som eventuelt har førehandsstemt før dei fekk vite at dei var del av eit eksperiment.

– Men det er i så fall snakk om veldig få, seier han.

Ifølgje Ådland vart elevane i lita grad påverka av eksperimentet.

Ved skulevalet for to år sidan fekk Senterpartiet ei oppslutning på 2 prosent ved Lillestrøm vidaregåande skule. Resultatet frå skulevalet tysdag viser ein oppgang på 1,1 prosentpoeng til 3,1 prosent, ifølgje NRK.

Samarbeid med rektor

Ådland understrekar at forsøket er gjort i tett samarbeid med rektor ved skulen.

Rektor Øivind Sørlie og Andreas Wahl avslørte onsdag morgon, dagen etter skulevalet, at elevane hadde vorte utsette for eksperimentet.

Ifølgje Ådland var reaksjonane frå elevane for det meste positive.

– Dei fleste sa at dette har vore nyttig og den beste samfunnsfagtimen dei har hatt, seier Ådland.

Rydd opp!

Etter at eksperimentet vart avslørt, har NRK fått kritikk frå ei rekke hald. Kommunalminister Monica Mæland (H) krev at NRK ryddar opp og meiner eksperimentet er ubegripeleg, ifølgje VG.

Gruppeleiar Gjermund Skaar i Akershus SV skriv i eit brev til valstyret at han vil be fylkesadvokaten gjere greie for kvifor dei har godkjent dette.

Han krev at saka blir tatt opp i valstyret 18. september, ifølgje VG. Programleiar Wahl seier at juristane i fylkeskommunen «har sett på» prosjektet.

SU-leiar Andreas S. Unneland meiner eksperimentet er hårreisande.

– Dette er det første møtet unge menneske har med val i Noreg, og det har NRK brukt til eit prosjekt som ingen har vorte spurde om dei ville vere med på, seier han til Medier24.

Også Unge Høgre og Senterungdommen har vore ute i VG og kritisert NRK.

