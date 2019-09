Næringslivet i møte med regjeringa om brexitkaoset

innenriks

Representantar frå nærare 50 selskap og organisasjonar er venta på møtet i Oslo onsdag formiddag, samtidig som dramaet held fram for fullt i Underhuset i London.

Noreg ligg i utgangspunktet betre an enn EUs medlemsland viss konklusjonen skulle bli at Storbritannia krasjar ut av EU utan å ha nokon skilsmisseavtale på plass. Noreg og Storbritannia har nemleg inngått eigne kriseavtalar som skal gjelde i ein slik situasjon, og som sikrar at varehandel og trafikk kan halde fram meir eller mindre som før.

Men uroa er stor, og norske bedrifter må førebu seg, åtvarar næringsministeren.

– Vi har gjort alt vi kan saman med britane for å skape så lite usikkerheit som mogleg. Men vi klarer ikkje å skape null usikkerheit, seier Torbjørn Røe Isaksen til NRK.

Underhuset skal onsdag ta stilling til eit forslag om endå ei utsetting av EU-utmeldinga, som er sett til 31. oktober.

