Næringslivet fryktar kø og kaos ved hard brexit

Kaos ved grensene og kilometer på kilometer med lastebilar i kø. Det var skrekkscenarioet då regjeringa møtte representantar frå næringslivet onsdag formiddag for å diskutere kva for konsekvensar brexit vil få for Noreg.

Norske bedrifter vil i utgangspunktet vere betre skodd enn EUs medlemsland viss konklusjonen blir at Storbritannia krasjar ut av EU utan å ha nokon skilsmisseavtale på plass. Noreg og Storbritannia har nemleg inngått eigne kriseavtalar som skal tre i kraft viss ein slik situasjon oppstår, og som skal sikre at varehandelen kan halde fram meir eller mindre som før.

Men det hjelper fint lite viss den norske sjømaten blir ståande fast i lastebil nummer 3.999 som står i kø ved grensa, påpeikar fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik (Frp) på møtet.

Eksport via EU

Problemet er at ein stor del av den norske vareeksporten går via EU. Varene vil dermed bli ramma av kaoset som blir venta å oppstå mellom EU og Storbritannia ved ein såkalla hard brexit utan avtale.

Dette ligg utanfor Noregs kontroll, påpeikar utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

– Akkurat no blir det opplevd som at usikkerheita berre aukar, for bedrifter, for innbyggarar og for andre, seier Eriksen Søreide til NTB.

Bekymringa blir delt av NHO, som også understrekar at kriseavtalane Noreg og Storbritannia har inngått, ikkje omfattar tenestesektoren. Noreg eksporterer i dag tenester til Storbritannia for rundt 40 milliardar kroner i året.

– Det er veldig bra at vi har fått på plass avtalar på sentrale område. Men samtidig så manglar vi ein avtale for tenester, seier NHOs politikkdirektør Mari Sundli Tveit.

Noreg må no kjempe for å komme først i køen når nye avtalar skal bli forhandla fram, meiner ho.

Fryktar nedtur

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) meiner det er eit høgt spel som no føregår i London.

Frykta hans er at ei kaotisk skilsmisse utan avtale skal komme på toppen av svak økonomisk vekst i eurosona og ein handelskrig mellom Kina og USA som blir stadig verre.

– Brexit blir meir alvorleg når det kjem saman med andre negative ting, og det vil ramme ein open og eksportretta økonomi som den norske, åtvarar Isaksen.

Han understrekar at det er viktig at norske bedrifter no førebur seg.

Bodskapen frå Storbritannias nye statsminister Boris Johnson har vore at britane skal ut av EU den 31. oktober, uansett om dei klarer å få på plass ein avtale med EU eller ikkje.

Men Johnson manglar fleirtal i Parlamentet for kursen sin, og nyval kan vere på trappene.

