Mange innvandrarar slit med psykiske helseplager

innenriks

Det viser ein rapport om innvandrarars levekår, som Folkehelseinstituttet legg fram onsdag.

– Det var til dømes lite psykiske plager blant innvandrarar frå Somalia og Eritrea, medan delen med psykiske plager var dobbelt så høg blant polske innvandrarar som i befolkninga elles, seier forskar Marte Kjøllesdal ved Folkehelseinstituttet.

For nokre afrikanske land og menn frå Sri Lanka og Vietnam blir det melde om mindre grad av psykiske helseplager enn for nordmenn generelt.

Men i resten av innvandrargruppene i undersøkinga, ligg delen høgare. Særleg gjeld det gruppa som kjem frå land i Midtausten. Menn frå Irak og Iran hadde fem gonger så høg risiko for psykiske plager enn menn elles, og kvinner frå Iran og Tyrkia hadde fire gonger så høg risiko som kvinner elles.

Helseproblem kjem tidlegare

Personar frå tolv land og som har ei butid i Noreg på minst to år er med i rapporten, som bygger på data SSB samla inn i 2016. Fleire landsgrupper har ikkje vorte undersøkt tidlegare.

Eitt funn som blir trekt fram, er at fleire innvandrarar opplever sjukdom i yngre alder enn resten av befolkninga. Dette stemmer overeins med tidlegare studiar.

– Det tyder på at helsa blir forverra raskare med alder blant innvandrarar enn andre, står det i rapporten.

Variasjonen er likevel stor. Forskjellane er dessutan større for innvandrarar seg imellom enn mellom innvandrarar generelt og majoritetsbefolkninga. Dessutan er det stor variasjon mellom menn og kvinner.

Helsa er betre blant innvandrarar med kort butid enn lang, sjølv når ein tar omsyn til faktorar som alder.

– Det ser ut som om innvandrarar kopierer livsstilen til nordmenn når dei har budd lenge i Noreg, både positive og negative sider, seier forskar Marte Kjøllesdal.

Langt fleire røyker

Forskarane har undersøkt korleis helse heng saman med alder, utdanning, arbeid, kor lenge innvandrarane har budd i landet og diskriminering.

Eit av dei tydelegaste funna er at delen røykarar var høgare blant innvandrarmenn enn blant menn i befolkninga elles. Nordmenn har kutta kraftig ned på røyken dei siste åra, men same nedgang ser ein ikkje for mannlege innvandrarar.

– I enkelte grupper var delen røykarar dobbelt så høg som elles i befolkninga, medan delen røykarar blant innvandrarkvinner var lågare enn blant andre kvinner, held Kjøllesdal fram.

Alkoholforbruket er derimot lågare i dei aller fleste innvandrargruppene enn i befolkninga elles.

– Det er likevel verd å merke seg at ein betydeleg del innvandrarar, også frå land med ein muslimsk majoritet, drikk alkohol. Innvandrarar med høgare utdanning og inntekt hadde oftare drukke alkohol enn andre, heiter det i rapporten.

Trenar mindre

Andre funn i rapporten:

Diabetes: Del har auka blant innvandrarmenn. Han er no høgare enn for innvandrarkvinner.

Utdanning: I mindre grad relatert til helse enn for majoritetsbefolkninga. Kan henge saman med at utdanning frå utlandet ofte ikkje blir spegla i arbeidsoppgåver, lønn eller respekt.

Fysisk aktivitet: Ein lågare del innvandrarar er fysisk aktive enn nordmenn elles. Menn rapporterer om betra fysisk helse som følgje av fysisk aktivitet, medan for kvinner gav det berre utslag for betra psykisk helse.

Hjarte- og karsjukdom: Høgare del blant innvandrarar enn i befolkninga, men stor variasjon mellom landsgruppene.

Helseforskjellar: Forskjell mellom innvandrarar og befolkninga elles kan berre delvis bli forklart av forskjellar i alder, utdanning og inntekt.

Språk: Det er funne ein viss samanheng mellom helseproblem og norskkunnskapar, men samanhengen er ikkje særleg sterk.

(©NPK)