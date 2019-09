Lotteritilsynet åtvarar aviser om ulovlege spelselskap

innenriks

Lotteritilsynet viser til at 49 aviser, dei fleste lokalaviser, den siste tida har publisert saker om at ulovlege pengespelselskap set odds på kven som blir ordførar etter valet. Dette omfattar selskap som ikkje har lov til å marknadsføre eller tilby pengespel i Noreg.

Avdelingsdirektør Henrik Nordal i Lotteritilsynet, fastslår at det å få norske medium til å skrive om sine speltilbod er ein av metodane desse selskapa bruker for å skape merksemd. Lotteritilsynet har no sendt eit brev til alle norske mediehus for å informere om regelverket.

– Vi vil ikkje gripe inn i redaksjonelle avgjerder, men vi vil oppmode norske redaksjonar til å vere bevisste på dette og kritiske når dei skriv saker som omhandlar ulovlege pengespelselskap, seier Nordal.

Spelselskapa bruker òg pressemeldingstenester for å gjere seg meir kjent, påpeikar Lotteritilsynet. Eit tilsyn tilsynet hadde med to norske pressemeldingstenester i fjor, konkluderte med at publisering av slike pressemeldingar er brot på marknadsføringsforbodet.

Nordal opplyser at dei ikkje har hatt tilsyn eller gjort konkrete vurderingar knytt til om artiklar om oddsen på ordførarkandidatar er brot på marknadsføringslova.

– Men måten dei er utforma på, gir oss likevel grunnlag for å informere norske aviser om regelverket. Dette kan gjere redaksjonar som får pressemeldingar frå ulovlege spelselskap, betre rusta, seier Nordal.

(©NPK)