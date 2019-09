Legar braut lova då dei ville skru av respirator som heldt mann i live

innenriks

I november 2018 fekk familien til ein ALS-sjuk mann frå Ålesund varsel om at respiratoren som heldt mannen i live, ville bli slått av sju dagar seinare. Avgjerda var imot ønsket til familien, som meinte at den ALS-sjuka mannen framleis var bevisst og ønskte å leve.

Fylkeslegen i Møre og Romsdal har vurdert saka og konkludert med at to legar braut lova, skriv NRK.

Avgjerda om å avslutte den livsforlengande behandlinga er utsett inntil vidare. Mannen fylte 76 tidlegare i år.

Han har vore avhengig av respirator for å puste sidan 2012. Legane meinte det ikkje lenger var medisinsk eller etisk forsvarleg å halde han i live etter seks år.

I rapporten frå fylkeslegen kjem det fram at legane fleire gonger dei siste åra konkluderte med at tidspunktet for å avslutte behandlinga nærma seg. Legane får kritikk fordi dei ikkje var i tett nok dialog med dei pårørande om når respiratoren skulle skruast av. Fylkeslegen meinte dei burde ha fått fagfolk utanfrå til å vurdere saka på nytt.

Fagdirektør Torstein Hole ved Helse Møre og Romsdal seier til NRK at helseføretaket har lært at dei skal sikre endå betre kommunikasjonsprosessar med pasient og pårørande. Legane ønsker ikkje å kommentere saka overfor kanalen.

