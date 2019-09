Kallmyr mante til forsoning i bisettinga til Johanne Zhangjia Ihle-Hansens

innenriks

Seremonien vart innleidd med Eric Claptons «Tears in Heaven», før gravferdstalar Henrik Syse heldt ein minnetale for henne.

Mora heldt ein tale for dottera, medan faren song «Till there was you» av Beatles.

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) mante til forsoning i talen sin.

– Det er den beste måten å sikre at noko slikt ikkje skjer igjen, sa han.

På førehand var det muslimske samfunnet og medlemmer av moskeen ønskt spesielt velkommen til å delta. Utvalsleiar Amna Moammar heldt minneord under bisettinga på vegner av moskeen. Ho kalla Johanne ein helt og sa at ho truleg hindra at fleire liv gjekk tapt den dagen.

Frå offisielt hald deltok forutan justisministeren òg ordførar Lisbeth Hammer Krog (H) i Bærum kommune.

Johanne Ihle-Hansen vart funnen død i bustaden sin på Eiksmarka i Bærum 10. august. Philip Manshaus (21), som er hennar stebror, er sikta for å ha drepe ho.

Politiet fann Ihle-Hansen død etter å ha arrestert Manshaus i moskeen Al-Noor Islamic Centre på Skui i Bærum, der han byrja å skyte. Ingen vart skadde i skytinga, men Manshaus er sikta for terror.

