Jon Georg Dale avviser kritikk av Nasjonal transportplan

Frp-statsråden seier til Klassekampen onsdag at sjølv om prosessen rundt måten Nasjonal transportplan (NTP) blir til på, ikkje er ideell, meiner han at regjeringa har gjort endringar til det betre. Dale meiner òg at kritikk han har fått av tidlegare statssekretær i den raudgrøne regjeringa Ketil Raknast, treffer dårleg no.

Raknes uttalte til avisa tysdag at opplegget med Nasjonal transportplan er «fullstendig feilslått». Årsaka er at lobbygrupper med lokalt utspring pressar på for prosjekta sine, og at transportplanen ikkje er bindande, noko som fører til ein kostnadsgalopp, meiner Raknes.

Statsråden seier ei av endringane regjeringa har gjort, er å kople fylkespolitikarar tidlegare inn i prosessen for analysere kva for utfordringar som må løysast.

Dale seier òg at regjeringa tenker annleis ved at målet ikkje lenger er å reise frå A til B, men éin times kortare reiseveg mellom to punkt.

– Den NTP-prosessen Raknes kritiserer, er heilt annleis i dag enn under dei raudgrøne. Vi måler ikkje suksessen vår i kor mykje pengar vi klarer å bruke, slik dei raudgrøne gjorde. Det er ikkje poenget for oss – poenget er å få mest mogleg infrastruktur for kvar krone. Det gjer at vi har mykje større samanheng i vår NTP, og vi kjem til å gjennomføre han, seier han.

