Budsjettmillionar til rusomsorg og gatehospital

innenriks

Det kunngjorde dei fire regjeringspartia under eit felles besøk hos gatehospitalet i Bergen onsdag ettermiddag.

– I statsbudsjettet for 2020 vil kommunane få nye 150 millionar kroner gjennom kommuneramma grunngitt i opptrappingsplanen, heiter det i ei pressemelding.

Bodskapen om at gatehospitalet i Bergen får nye midlar, vart mottatt med applaus og jubel blant dei tilsette og bebuarane.

– I budsjettet for neste år er det sett av 29 millionar kroner for at Frelsesarmeen skal kunne drifte gatehospitalet i Bergen, seier KrF-leiar Kjell Ingolf Ropstad.

Tilbodet til rusavhengige skal byggast opp etter modell frå gatehospitalet i Oslo. Planen er at det kan opne i desember 2019 i Bergen.

