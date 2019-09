Ap soleklar vinnar av skulevalet

innenriks

Arbeidarpartiet går tilbake 1,6 prosentpoeng frå 27,8 prosent, som var resultatet ved skulevalet før stortingsvalet i 2017. Høgre fekk ei oppslutning på 15,1 prosent den gongen.

– Dei unge vil ikkje ha kommersialisering i eldreomsorga, skattekutt og auka forskjellar, seier leiar Ina Libak i AUF.

MDG går kraftig fram med 4 prosentpoeng frå det førre skulevalet, då dei fekk ei oppslutning på 6,8 prosent.

Venstre har òg ein klar framgang ved dette skulevalet og går opp frå 7,4 til 10,2 prosent. Det er det beste resultatet partiet nokon gong har oppnådd.

– Det har mange som har vorte overraska over at skulevalet skulle bli ein kamp for ytringsfridom og retten til å fremme dei politiske standpunkta sine i open debatt, men Unge Venstre har stått i stormen med rak rygg, seier Venstre-leiar Trine Skei Grande.

Resten av partia får denne oppslutninga: Raudt 4,9 (-0,8), SV 9,9 (-0,1), Sp 8,0 (+1,3), KrF 2,3, (-0,8), Frp 8,2 (-2,2) og andre parti og grupper 6,2.

– Eg trur nok at Arbeidarpartiet kjem til å sjå dette som eit positivt resultat. Dei har jo hatt ein del målingar der dei har lege lågt, særleg i byar som Oslo, seier professor Bernt Aardal ved Institutt for samfunnsforskning ved Universitetet i Oslo.

Aardal peikar samtidig på at resultatet til Høgre er lågt.

– Du må tilbake 2005 for å finne eit svakare resultat ved skulevalet, seier valforskaren.

MDG har på si side ein sterk vekst frå skulevalet i 2017. Også Venstre og Senterpartiet går fram samanlikna med det førre skulevalet, påpeikar han.