Ap og Høgre stuper på måling

innenriks

På valmålinga, som vart gjennomført av Norstat for NRK og Aftenposten veka etter bompengeforliket, får Arbeidarpartiet 22,3 prosent, medan Høgre får 18,4.

Arbeidarpartiets nestleiar Bjørnar Skjæran seier at målingar svingar mykje.

– Men no er det berre ein ting som gjeld, og det er resultatet på valdagen. Vi driv intens valkamp, og vi ser at det er store lokale variasjonar. Mykje tyder på at valet ikkje blir ein toppnotering for Ap, men vi jobbar intenst for at vi framleis skal vere ordførarpartiet etter valet, seier han til Aftenposten.

Ap har i dag meir enn 200 ordførarar.

FNB fell

Viss denne målinga hadde vore valresultatet, ville det innebere Høgres dårlegaste kommuneval under Ernas Solbergs leiing.

– Dette er éi måling for kommunevalet, og det er andre målingar som viser høgare nivå, seier ho til Aftenposten.

MDG augnar med sine 10 prosent eit politisk jordskjelv i Noreg.

– Viss valresultatet byrjar å likne 10 prosent, har vi skapt eit jordskjelv i Noreg, og då kan vi faktisk utrette utruleg mykje for klimaet og naturen, seier nasjonal talsperson Une Bastholm til NRK.

Folkeaksjonen fell

Senterpartiet og Venstre bykser òg fram på målinga med ein auke på drygt 3 prosentpoeng, medan Folkeaksjonen nei til meir bompengar (FNB) fell frå 4,8 til 1,3 prosent.

Oppslutninga til partia i prosent (med endring frå juni i parentes): Ap 22,3 (-5,0), 18,4 (-4,6), Sp 15,2 (+3,0), MDG 10,0 (+3,0), Frp 7,3 (+0,5), SV 6,4 (+0,3), Venstre 5,4 (+3,1), KrF 4,6 (+0,3), Raudt 4,3 (+0,5) FNB 1,3 (-2,4) Andre 4,8 (+1,3)

