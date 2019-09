innenriks

– Dei nye satsane er ikkje heilt klare, men eit av dei faga som vil auke mest, er bygg- og anleggsteknikk, som vil auke med om lag 2.000 kroner i året, seier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Utstyrsstipendet blir kritisert for å vere for lågt for fleire programfag. Spesielt gjeld dette yrkesfaglege utdanningar.

Alle elevar med ungdomsrett i vidaregåande opplæring får utstyrsstipend, men dei må søke om stipendet.

