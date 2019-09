To dømde etter myntfunn frå 800-talet

innenriks

På eit jorde ved garden Søndre Lore i Hole fann dei for halvtanna år sidan ti myntar, to skålspenner og perler som dei etter kvart skjønte måtte stamme frå vikingtida. Funnet vart gjort etter at dei søkte i området med metalldetektor, skriv NRK.

No er dei dømde til å betale 15.000 og 8.000 kroner i bot.

– Vi godtar dommen og er glade for å bli ferdige, seier Ole Johan Fuglerud, som vart dømd saman med kameraten Joakim Holbæk.

Etter at dei fortalde om funnet på Facebook, melde fylkeskommunen dei to til politiet. Deretter vart dei tiltalte for å ha tatt med seg sølvmyntane og perlene heim og vaska dei.

Fylkesarkeolog Håvard Hoftun forklarte i retten at kulturminnelova seier at ein skal ta kontakt med ein gong ein forstår at ein har funne noko svært gammalt.

– Det å ta bort så mange gjenstandar øydelegg konteksten og informasjonen ein arkeolog kan finne. Det er fullstendig feil behandling av funn og gjer at viktige funn kan ha vorte vaska bort, forklarte Hoftun i retten.

(©NPK)