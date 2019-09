Solberg om Frp-utspel: Lokalpolitikarane hadde fortent at siste veka handla om lokalpolitikk

innenriks

Solberg har dei siste dagane reist rundt på valkampturné i Nord-Noreg, Vestlandet og på Sørlandet. Dei lokaltilpassa budsjettnyheitene ho har lansert på kvar stad, har likevel komme heilt i bakgrunnen av to kontroversielle Frp-utspel:

Frp-leiar Siv Jensens kronikk i VG måndag, der ho hevdar det er snikislamisering når nordmenn nektar å handhelse på personar av det motsette kjønn, og nestleiar og statsråd Sylvi Listhaugs (Frp) Facebook-innlegg som viser eit bilde med påskrifta «Norge skal ikke ta imot båtmigranter».

Overdøyver

Frp-utspela kjem kort tid etter at bompengekrisa i regjeringa i lang tid hadde stole all merksemd i valkampen. Solberg seier ho skulle ønske lokalpolitikarane no endeleg kunne fått fred frå rikspolitisk støy.

– Lokalpolitikarane hadde fortent at denne siste veka hadde fått handle om lokalpolitikk, og desse to sakene er ikkje særleg lokalpolitiske, seier Solberg til NTB i ei tilvising til utspela frå Frp-toppane.

– Eg liker det ikkje når rikspolitikk får overdøyve altfor mykje av lokalpolitikken i ein valkamp. Eg synest òg veljarane hadde fortent å høyre meir om kva ein vil med viktige lokale saker, som eldreomsorga, og skulen, legg statsministeren til.

Trudde aldri på regjeringskrise

Når det gjeld tidsbruken til regjeringa på bompengesaka, meiner Solberg likevel at han kan bli forsvart inn i lokalvalkampen.

– Det er mange saker som kjem inn i valkampen utanfrå som ikkje dreier seg om lokalpolitikk, men bompengar og byluft er ein viktig del av den lokalpolitiske debatten. Nettopp fordi det mange stader rundt i Noreg var vanskelege lokalpolitiske saker knytt til dette, så var det viktig at vi fekk sortert ut nokon svar, meiner Solberg.

– Men det er klart at vi gjerne skulle hatt ei anna ramme rundt valkampen, medgir ho.

Spekulasjonane gjekk høgt siste døgnet før løysing i bompengesaka om høvesvis Venstre eller Framstegspartiet kom til å forlate regjeringa. Solberg seier no at ho aldri reelt frykta ei regjeringskrise.

– Eg kom til at viss nokon skulle gå ut, så var det fordi ein ville ut, ikkje fordi ein ikkje hadde klart å finne eit resultat i akkurat den saka. Eg trudde aldri på at det kom til å bli ei regjeringskrise, fordi eg meinte det var moglegheiter til å finne løysingar når folk var så nær kvarandre som dei var, seier ho.

Vil ta tilbake posisjonar

I løpet av den to dagar lange valkampturneen har statsministeren vore innom Tromsø, Bodø, Ålesund, Karmøy, Haugesund og Kristiansand.

Solberg avviser at den heseblesande turen er eit resultat av at regjeringspartia no er litt bakpå med sjølve valkampen, og seier turen har vore planlagt lenge.

Det er heller ikkje tilfeldig at det er akkurat desse seks stadene ho vel å prioritere éi veke før valet, fortel ho.

– Vi meiner vi er i kampposisjon alle desse stadene for å enten vinne tilbake posisjon eller styrke og behalde posisjon. I Kristiansand har vi ordføraren, og der har vi eit håp om å behalde vervet. I Haugesund og Karmøy har vi hatt makt før som vi gjerne vi vil tilbake til. I Ålesund har vi hatt ordførar før. Det er ein heilt ny, samanslått og stor kommune og ein spennande kommune å få tilbake. I Bodø og Tromsø hadde vi ordførar førre periode, men vi hadde akkurat litt for lite borgarlege stemmer i 2015, men vi meiner vi kan få makta tilbake no, seier Solberg.

