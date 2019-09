Regjeringa snur – vidarefører veterinærvakttilskot

innenriks

Det avslørte landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) under eit besøk i Lofoten tysdag.

– Vi har fått mange tilbakemeldingar frå bønder og veterinærar som har vore bekymra for at tilgangen på klinisk veterinærvakt ville bli dårlegare. Dette er innspel vi har lytta til, seier statsråden.

Bollestad seier vidare at eit system med rammeoverføringar kunne gitt uheldige utslag for jordbruk i distrikta, der det ofte er få folk, men mange husdyr.

I kommuneproposisjonen for 2020 varsla regjeringa at tilskotet til klinisk veterinærvakt utanom opningstid skulle bli ein del av det generelle rammetilskotet til kommunane. Oppfølginga av dette skulle komme i regjeringsforslaget til statsbudsjett for 2020, men no blir altså tilskotet likevel ikkje ein del av rammeoverføringane.

Dagens veterinærordning er gjennom døgnet delt opp i ordinær arbeidstid og ei veterinærvakt som inneber tilgang til veterinær utanom ordinær arbeidstid. Dei til saman 160 vaktdistrikta over heile landet får i dag øyremerka tilskot for alltid å kunne ha veterinær tilgjengeleg døgnet rundt.

Både Den norske veterinærforeining og Norges Bondelag var bekymra for den varsla endringa og drøfta 4. juli derfor saka med kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H). Bondelaget frykta at det kunne kan bli vanskeleg å få tak i veterinær på kort varsel på kvelds- og nattid.

Regjeringa sitt forslag til statsbudsjett for 2020 blir lagt fram 7. oktober.

