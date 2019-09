Mette-Marit: – Eg utøver ikkje rolla slik mange forventar at eg skal

innenriks

– Eg har jo masse opprør i meg enno. Eg utøver ikkje rolla mi på den måten som mange forventar at eg skal. Snarare tvert imot, trur eg. Jo, dei første ti åra prøvde eg å vere sånn som eg trudde ei kronprinsesse skulle vere. Men no er eg ikkje så opptatt av det lengre. Det er viktig å leve eit liv eg kan stå for og kan vere meg sjølv i. Og det trur eg litteraturen har hjelpt meg til, fortel kronprinsesse Mette-Marit i forordet til den nye novelle- og essaysamlinga «Hjemlandet og andre fortellinger», som ho sjølv står bak.

Kronprinsessa har saman med forfattar Geir Gulliksen vore redaktør for boka, der ei rekke kjente norske forfattarar skriv om det å vere norsk.

Boka byrjar med ein samtale mellom dei to redaktørane, der Mette-Marit mellom anna opnar opp om ungdomsopprøret.

– Eg barberte til dømes av meg alt håret i 3. klasse på gymnaset. Opprøret mitt var basert på at eg tok mykje ansvar tidleg. Det førte til at eg veldig tidleg fekk ei kjensle av at eg kunne stoppe verda, at eg kunne få verda til å stå stille. Så reiste eg til Australia for å komme bort, seier kronprinsessa.

Etter at ho kom heim frå Australia, byrja ho på IB-linja, noko ho beskriv som ein ganske tung periode.

– Fram til eg reiste til Australia, hadde eg vore den mest pliktoppfyllande ungen i verda, eg var veldig snill, heilt innanfor boksen. Så sa det vel berre stopp, eg greidde ikkje meir, i alle fall kunne eg ikkje leve opp til dei forventningane andre hadde til meg. Eg har alltid kjent på at eg ikkje er god på forventningar.

(©NPK)