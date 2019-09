Mann frifunnen for gruppevaldtekt av student i Sogndal

innenriks

To brør i 30-åra vart tidlegare i år dømt til fem år og tre månader og fire år og seks månader for grov valdtekt av kvinna. Den tredje tiltalen møtte ikkje til rettssaka i februar. Han vart internasjonalt etterlyst og arrestert i Nord-Noreg i mars i år. No er han frifunnen, skriv Sogn Avis.

Fagdommaren festa ikkje lit til den tiltalte si forklaring, men det gjorde to meddommarar. Sidan dei var i fleirtal, vart mannen frifunnen.

Statsadvokat Rudolf Christoffersens straffeforslag var fengsel i seks år og åtte månader.

– Vi er sterkt usamd med grunngivinga til dei to meddommarane for frifinning, seier han til Bergens Tidende.

Christoffersen ønskte felles behandling av saka til alle tre i lagmannsretten. Mennene vart arrestert og sikta i juni i fjor. Dei er kollegaer, og er alle av utanlandsk opphav.

Ankesaka for dei to andre tiltalte er fastsette til desember i år.

(©NPK)