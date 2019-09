Mann arrestert for overfallet på investor Reidar Osen

innenriks

Det var Bergensavisen som først omtalte arrestasjonen.

Den sikta mannen er av polsk opphav og har dei siste seks åra i periodar arbeidd i Bergensområdet.

Osen-saka har vore uløyst i mange år, men mannen skal ha vore i søkelyset til politiet tidlegare i etterforskinga, skriv avisa.

Mannen vart framstilt for varetektsfengsling i Bergen tingrett fredag. Han vart varetektsfengsla i fire veker med brev- og besøksforbod. Dei to første vekene er i full isolasjon.

Osen seier at han er glad for utviklinga i saka og roser politiet for arbeidet.

– Det har vore ei stor påkjenning å vite at overfallsmennene kanskje gjekk rundt i Bergen. Eg er veldig glad for innsatsen til politiet, seier han til Bergens Tidende.

Reidar Osen vart bortført av tre menn i desember 2015. Han vart halden fanga i fleire timar, mishandla og trua med pistol. Gjerningspersonane kravde at han skulle betale dei 2 millionar kroner. Osen klarte å rømme og vart funne sterkt nedkjølt av tilfeldige forbipasserande. Han hadde fleire knuste tenner, ribbeins- og brystbeinsbrot, hevelsar fleire stader på kroppen og skader i den eine nyra.

