Lang ventetid på refusjon frå Vy

innenriks

Passasjerar som har lagt ut for alternativ transport, må belage seg på ventetid opp til éin månad før dei blir betalte tilbake, skriv NRK.

På Austlandet vart nesten alle togavgangar forseinka eller innstilt på grunn av det kraftige uvêret som prega regionen torsdag. På Oslo S vart det meldt om kaotiske tilstandar, med lange taxikøar og mangel på bussar.

Vy ber om orsaking for at passasjerane no må vente ei stund på å få refusjon.

– Eg skjønner at folk vil ha tilbake pengane sine når ein har krav på det. Vi gjer alt vi kan for å sende dei tilbake fortast mogleg. Men i den situasjonen vi er i no, vil det dessverre ta noko tid, seier pressesjef Åge-Christoffer Lundeby i Vy.

Vanlegvis er ventetida på refusjon rundt fjorten dagar, men på Austlandet har det vore buss for tog på ei rekke strekningar i sommar. Det er årsaka til at reisande no må vente over dobbelt så lang tid for å få refundert taxirekningar og liknande.

Den lange ventetida er likevel innanfor regelverket, ifølgje Forbrukarrådet.

– Reglane seier at erstatninga for billettprisen skal bli utbetalt innan éin månad etter at erstatningskravet er fremma. Du har tre månader på deg å krevje pengane, seier leiar Pia Cecilie Høst for forbrukardialog i Forbrukarrådet.

