Arbeidstilhøva til jordmødrer skal kartleggast

innenriks

– Vi har ei god fødselsomsorg i Noreg. Det må vi ta vare på og forbetre. Derfor lyttar vi til jordmorforeiningane når dei tar opp utfordringar i tenesta, seier helseminister Bent Høie (H) i ei pressemelding.

I juni sende Jordmorforbundet NSF og Den norske jordmorforening eit brev til helseministeren om bekymringar knytt til mellom anna bemanningssituasjonen ved kvinneklinikkane i landet. Dette gjaldt spesielt som følgje av at fødande kvinner er eldre enn før, med meir kompliserte svangerskap og fødslar.

Tillitsvalde uttalte tidlegare i år at bemanningssituasjonen er ei «krise under utvikling» og at fødeavdelingane på Austlandet blir opplevde som eit «flaksprosjekt».

I samråd med jordmorforeiningane har derfor Helsedirektoratet fått i oppdrag å sette ned ei faggruppe som skal gå djupare inn i problemstillinga, heiter det i pressemeldinga.

– Dei skal sjå på om dei faglege retningslinjene treng revisjon og kva utviklinga betyr for bemanningsbehovet og finansieringssystemet, seier Høie.

Foreiningane skal ha representantar i faggruppa. Helseregionane og andre relevante aktørar skal òg involverast.

