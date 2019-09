Årets sommar var varmare og våtare enn normalt

innenriks

Det viser tala for juni, juli og august frå Meteorologisk institutt.

Relativt varmast var det på Vestlandet og i Trøndelag, der enkelte målestasjonar låg på mellom 2 og 2,5 grader over det som er normalt, medan fleire stasjonar i Troms og Finnmark målte temperaturar som låg mellom 0,5 og 1,5 grader under normalen.

Høgaste maksimumstemperatur, 35 grader, vart målt 27. juli på Mosjøen lufthamn i Nordland, medan den lågaste temperaturen, minus 6,6 grader, vart målt på Gamanjunni i Kåfjord i Troms 11. juni.

Høgaste gjennomsnittstemperatur vart målt på Bygdøy i Oslo med 17,1 grader, og dessutan i Drammen og på Tofte i Buskerud med 17 grader. I Sarpsborg låg gjennomsnittstemperaturen på 16,9 grader gjennom dei tre sommarmånadene, noko som er 1,1 grad over normalen.

At det var ein særs våt sommar i år, fekk fleire erfare. Tala frå meteorologane viser at nedbørsmengda dei tre sommarmånadene var så mykje som 110 prosent over det normale.

Fleire målestasjonar på Vestlandet og Sørlandet og dessutan enkelte stasjonar på Austlandet fekk frå 150 til 200 prosent av normal nedbør. Mest nedbør vart målt i Basura i Etne i Hordaland 31. august – der kom det 110,0 millimeter nedbør på eitt døgn.

I Nordland og Troms var det fleire stader som berre fekk mellom 60 og 75 prosent av normal nedbør, og den lågaste mengda nedbør vart målt i Sirbma i Tana i Finnmark med 54 millimeter, noko som er berre 39 prosent av normalnedbøren gjennom sommarsesongen.

