Regjeringa gir klarsignal til nytt vikingtidsmuseum

innenriks

Byggeprosjektet omfattar nybygg, sikring av vikingskipa og tilhøyrande gjenstandar. Det inneber og rehabilitering av det eksisterande vikingskipshuset og eit utandørsanlegg.

– No kan vi sikre og verne skip og samlingar for framtida. Dette er verdsarven vår, den skal vi ta vare på. Med eit nytt vikingtidsmuseum kan vi ta skikkeleg vare på vikingskattane, og vi får vist dei fram på ein betre måte. Dette er ein stor og viktig dag for landet vårt, seier forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø (V).