Bilsalet fall i august

I august hadde 19 prosent av alle nyregistrerte personbilar berre dieselmotor, mot 21 prosent i august 2018. 19,1 prosent av dei nye personbilane som vart registrerte i august, hadde berre bensinmotor, medan bensindelen i august 2018 var på 25,4 prosent.

Det gjennomsnittlege CO2-utsleppet for alle nye personbilar som vart registrerte i august, var 68 gram per kilometer. Det er 10 gram lågare enn i august i fjor.

Det vart registrert 2.761 nye personbilar med hybriddrift i august, noko som er 872 færre enn i same perioden i fjor. 41 prosent av bilane var bilar med firehjulsdrift, opp frå 35 prosent i fjor.

39 prosent elbilar

I august vart det registrert 4.713 nye personbilar med nullutslepp. Det er 13 prosent fleire enn i august fjor. Marknadsdelen var 39 prosent, vel 10 prosentpoeng høgare enn i same månaden i fjor. Alle nullutsleppsbilane som vart registrerte i august, var elbilar. Hittil i år er marknadsdelen for elbilar på 43,6 prosent.

Norsk elbilforeining meiner elbilsalet burde ha vore høgare og er bekymra for at målet om ein marknadsdel på 50 prosent for elbilar i 2019 ikkje blir nådd.

Bompengedebatten

– Salet burde auka utover året. I fjor var det lange ventelister, medan fleire elbilmodellar i dag nærmast er hyllevare, seier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforeining.

Ho trur bompengedebatten kan vere noko av forklaringa.

– Fritak eller rabatt i bomringen er ein av dei viktigaste årsakene til at folk vel elbil, og uvisse om fordelane bremsar salet, seier Bu.

I august toppa Volkswagen registreringsstatistikken med 2.284 bilar, følgt av Toyota med 1.331, Skoda med 838 og Tesla på fjerdeplass med 830 registrerte bilar.

