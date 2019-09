Biblioteka til kamp mot falske nyheiter

innenriks

– Å styrke tilgang til og formidling av kunnskapskjeldene blir ein motkraft til spreiing av falske nyheiter, seier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V).

Regjeringa ønsker at biblioteket skal vere ein naturleg stad å vende seg til for den som ønsker å skilje mellom ekte og falske nyheiter, mellom gode og dårlege kunnskapskjelder. Biblioteka er viktige for demokrati og danning, heiter det i ei pressemelding frå Kulturdepartementet.

Stønad til aktiv formidling av mangfaldet i samlingane, der ein òg skal ut av bibliotekrommet og nå ut til nye grupper, er eitt av grepa i strategien som skal gjere det lettare og betre for folk å bruke biblioteka.

Samtidig skal det bli enklare for folk å søke etter både digitalt og analogt materiale i samlingane. Nasjonalbiblioteket skal levere fellestenester som avlastar lokalbiblioteka slik at dei får meir tid til publikumsretta arbeid.

(©NPK)