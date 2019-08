Ungdom blir oppmoda til å ta hovudlussjekken

innenriks

Hovudlus har lenge vore sett på som eit problem først og fremst blant yngre barn, men dei siste åra har stadig fleire tenåringar og vaksne opplevd å bli smitta, ifølgje Anne Louise Leikfoss, leiar for organisasjonen Lusfri Noreg.

Mange tenåringar synest det er flautt å få lus, og dei vil helst ikkje seie det til nokon. Men det er dei rett og slett nøydde til å gjere, meiner Leikfoss.

– Éin ting er sikkert: Ein er aldri åleine om å ha lus! Ein må ha hatt hårkontakt med nokon. Viss ein ikkje seier noko, risikerer ein berre at lusa smittar vidare. Kanskje får ein den tilbake igjen sjølv, seier ho til NTB.

Kan opplevast unaturleg

Foreldre som har barn i barnehagen eller småskulen, er meir vane med å seie frå. Men når barna blir eldre, har ikkje foreldra den same kontakten med skulen eller andre foreldre. Det opplevast kanskje unaturleg for mange å fortelje i nærmiljøet at ein har hatt hovudlus heime.

Leikfoss kjenner til døme på ungdommar som er smitta av hovudlus fleire gonger, fordi smitten fekk sirkulere i vennegjengen utan at nokon sa frå.

– Vi oppmodar derfor spesielt ungdomsskular til å engasjere seg i kampen mot hovudlusa, seier Leikfoss til NTB.

Oppfordringa kjem i samband med den nasjonale hovudlussjekken, som finn stad denne helga. Målet er at smitten kan minimerast viss så mange som mogleg sjekkar seg samtidig.

Selfiar og gode klemmar

Tenåringar kan faktisk særleg vere utsett for å bli smitta av hovudlus, peiker Leikvoll på.

Veldig mange tenåringsjenter har langt hår, og det er lettare for lusa å gripe fast i langt hår. Det har òg vorte meir vanleg blant ungdommar å gi kvarandre ein god klem.

Leikfoss påpeikar at hovudlus berre treng eit kort sekund eller to for å flytte seg frå eit hovud til eit anna.

– Mange lener seg inntil kvarandre for å ta bilde for sosiale medium, andre sit med hovuda tett saman over iPaden eller når ein speler dataspel, seier ho.

– Hugs på dette: Viss du får lus, er du smitta av nokon i nærmiljøet ditt. Og du har mest sannsynleg rokke å spreie det vidare, understrekar Leikfoss.

Koordinert lusekamp

Folkehelseinstituttet minner om at det ikkje nyttar å kjempe mot hovudlusa åleine, og derfor er det innført koordinerte sjekkedagar to gonger i året. Det blir at anslått til kvar tid har 1–2 prosent av norske barn hovudlus.

– Viss alle sjekkar og behandlar seg for lus på same tidspunkt, vil det redusere hovudlusbestanden over tid, seier forskar Bjørn Arne Rukke i avdeling for skadedyrkontroll ved Folkehelseinstituttet.

Han strekar under at heile familien bør sjekke seg. Folkehelseinstituttet tilrår at ein kjemmer med lusekam minst éin gong i månaden. Om hovudlus blir oppdaga, bør ein setje i gang behandling med det same.

(©NPK)