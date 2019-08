Tine nedbemannar med nær ti prosent og kuttar 400 årsverk

innenriks

Det betyr at alle støttefunksjonar, transport, hovudkontoret i Oslo og alle dei 34 meieria er på bordet når detaljane skal leggjast for kva for av dei 4.300 årsverka til selskapet som blir kutta innan utgangen av 2021.

– Det er ikkje klart kvar årsverka blir kutta, men vi har laga ein plan med fleire prosjekt som vi skal drøfte med dei tillitsvalde, seier konsernsjef Gunnar Hovland i Tine.

Drøftingsmøta startar 19. september.

Jarlsberg-kutt

Bakgrunnen for kutta er at Tine førebur seg på ein nedgang i behovet for mjølk på nærare 10 prosent. Den viktigaste årsaka er at det blir slutt på eksport av Jarlsbergost.

– Dette handlar om avgjerda i WTO og Stortinget som har vedtatt å kutte eksportstøtta til den norske Jarlsbergosten, seier styreleiar Marit Haugen i Tine.

I dag står Jarlsberg som går til utlandet, for 7 prosent av forbruket av den norske mjølka. I tillegg merkar Tine auka konkurranse frå import og forbrukartrendar som gjer at mjølk og mjølkeprodukt blir vald bort.

– Det betyr at den norske bonden må produsere mindre mjølk, seier Haugen.

For mjølkebonden betyr dette at enten må alle produsere litt mindre mjølk, eller så må nokon slutte. Korleis dette skal skje, er ei avgjerd som til sjuande og sist ligg hos regjeringa og bondeorganisasjonane.

4.300 tilsette

Samvirket Tine med 4.300 tilsette og mjølkebønder på 8.000 gardar har visst i fleire år at det går mot slutten for Jarlsberg-støtta og eksport, men til sommaren er det definitivt slutt.

Konserntillitsval Tor Arne Johansen seier at dei fleste i organisasjon har tenkt at det måtte komme store endringar.

– Det viktigaste no er å sikre at dette føregår på ein skikkeleg måte, seier Johansen. Han legg til at dei tilsette har hatt god dialog med leiinga ved tidlegare nedbemanningar.

Johansen lovar medlemmene sine at dei i dialogen som kjem, vil sjå på alle moglege tiltak som, om det er mogleg, kan bidra til å skjerme tilsette.

– Det siste vi ønsker, er at folk blir sagt opp utan at vi først har snudd alle steinar som kan snuast, seier han.

Spare ein milliard

Kutta skal vere gjennomført innan utgangen av 2021, og dei skal gi ein innsparing på ein milliard kroner. Samtidig må selskapsleiinga jobbe for å skape ny vekst.

Konsernsjef Gunnar Hovland seier at dei set i gang ei rekke tiltak for å styrke seg i konkurransen. Mellom anna skal det etablerast eit konsernområde for langsiktig innovasjon og digitalisering.

– Samtidig skal eit nytt kommersielt team styrke arbeidet mot butikkar, institusjonar og forbrukarane med felles mål og tiltak, seier han.

Styreleiar Marit Haugen understrekar at det er nødvendig med kraftfulle tiltak for å komme gjennom denne situasjonen, og for å sikre at det 150 år gamle samvirket òg kan eksistere i nye 150 år.

– Dette er kjempeviktig og skal bidra til å gi mjølkebonden trua på framtida, for vi vil levere mat til den norske befolkninga vidare framover, seier ho.

