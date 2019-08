innenriks

Det betyr at alle støttefunksjonar, transport, hovudkontoret i Oslo og alle dei 34 meieria er på bordet når detaljane skal leggjast for kva for av dei 4.300 årsverka til selskapet som blir kutta innan utgangen av 2021.

– Det er ikkje klart kvar årsverka blir kutta, men vi har laga ein plan med fleire prosjekt som vi skal drøfte med dei tillitsvalde, seier konsernsjef Gunnar Hovland i Tine.

Drøftingsmøta startar 19. september.