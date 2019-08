Semje i meklinga for sjukepleiarane

innenriks

Partane hadde opphavleg ein frist til midnatt torsdag, men forhandlingane heldt fram på overtid. Klokka 2.45 vart det meldt om semje mellom partane.

– Meklinga har vore krevjande. Vi er glad for at minstelønnsvilkåra nærmar seg det sjukepleiarar i alle andre tariffområde har, men det er framleis ein del som står att, seier forbundsleiar Eli Gunhild By.

Forhandlingane har stått om sjukepleiaranes minstelønnsgaranti. Ifølgje Sykepleiarforbundet (NSF) tener sju av ti sjukepleiarar med meir enn ti års ansiennitet og som er omfatta av Pleie- og omsorgssemja i NHO Service og Handel, mindre enn minstelønnsgarantien i dei andre tariffområda for norske sjukepleiarar.

NSF varsla at dei i første omgang ville ta ut til saman 49 sjukepleiarar i Oslo, Hordaland, Oppland og Troms i streik frå fredag morgon.

På den andre sida av forhandlingsbordet varsla arbeidsgivarorganisasjonen NHO Service og Handel lockout for eitt enkelt NSF-medlem dersom meklinga ikkje førte fram.

– Vi er glade for at vi har komme til semje med NSF. Private institusjonar og bedrifter innan helse og omsorg har vore konkurransedyktige på lønn tidlegare, og det skal vi halde fram å vere, seier Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerande direktør i NHO Service og Handel.

(©NPK)