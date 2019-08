Samferdselsminister Jon Georg Dale vil ha togevaluering

innenriks

No ber han om ei evaluering av sommarstenginga og vedlikehaldsarbeida på jernbanenettet.

– Vi må forbetre oppetida på infrastrukturen vår, understreka samferdselsministeren, som fredag møtte Bane Nor, Vygruppen, Jernbanedirektoratet og Entur for å diskutere situasjonen i norsk jernbane.

– Utgangspunktet er situasjonen vi har hatt gjennom sommaren med stenging og vedlikehald. Det er viktig at vi ikkje stenger lenger enn høgst nødvendig. I tillegg må informasjonen til kundane bli betre, understreka Dale.

Kirsti Slotsvik, direktør i Jernbanedirektoratet, erkjente at det no er tid for sjølvkritikk.

– Vi byggjer og held ved like, men det blir ikkje spesielt positivt for kundane. Eg er òg opptatt av informasjon, det er ikkje alltid vi får til han slik som han skulle vore. Vi håper vi kan glede oss til situasjonen etter sommaren 2020. Det må vere eit greitt mål.

Bane Nor-direktør Gorm Frimannslund seier han er glad for at dei fann feilen på Østfoldbanen.

– Det tok lang tid å finne feilen som var relatert til sikringssystemet. Kvifor det tok så lang tid, må vi ha ei evaluering av. Eg vil beklage overfor passasjerane våre, og vi må jobbe vidare med å sjå på korleis vi kan sørgje for at det ikkje skjer på denne måten vidare.

(©NPK)